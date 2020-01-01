توكنوميكس Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking الموقع الرسمي: https://kelpdao.xyz/restake/ الوثيقة البيضاء: https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf اشتر RSETH الآن!

توكنوميكس Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B إجمالي العرض: $ 422.90K $ 422.90K $ 422.90K العرض المتداول: $ 422.90K $ 422.90K $ 422.90K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,216.2 $ 4,216.2 $ 4,216.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,459.69 $ 1,459.69 $ 1,459.69 السعر الحالي: $ 3,896.06 $ 3,896.06 $ 3,896.06 معرفة المزيد عن سعر Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

توكنوميكس Kelp DAO Restaked ETH (RSETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RSETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RSETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RSETH، استكشف السعر المباشر لتوكن RSETH!

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