توكنوميكس Kekius Maximus (KM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kekius Maximus (KM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kekius Maximus (KM) Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies. الموقع الرسمي: https://wearekek.com/ اشتر KM الآن!

توكنوميكس Kekius Maximus (KM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kekius Maximus (KM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 845.50K $ 845.50K $ 845.50K إجمالي العرض: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M العرض المتداول: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 845.50K $ 845.50K $ 845.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00084517 $ 0.00084517 $ 0.00084517 معرفة المزيد عن سعر Kekius Maximus (KM)

توكنوميكس Kekius Maximus (KM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kekius Maximus (KM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KM، استكشف السعر المباشر لتوكن KM!

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