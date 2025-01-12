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سعر Kekius Maximus ($KEKIUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 347.25K . يتم تحديث سعر $KEKIUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kekius Maximus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.49K - تغيير سعر Kekius Maximus خلال اليوم هو -5.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Kekius Maximus ($KEKIUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kekius Maximus ($KEKIUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kekius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00144953$ 0.00144953 $ 0.00144953 تغير السعر (1 ساعة) -4.94% تغير السعر (1يوم) -5.30% تغير السعر (7 أيام) -33.47%

معلومات سوق Kekius Maximus ($KEKIUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: