سعر Kekius Maximus ($KEKIUS)
سعر Kekius Maximus ($KEKIUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 347.25K. يتم تحديث سعر $KEKIUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kekius Maximus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.49K
- تغيير سعر Kekius Maximus خلال اليوم هو -5.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kekius Maximus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kekius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.94%
-5.30%
-33.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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