معلومات سعر KEKE Terminal (KEKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00013488 $ 0.00013488 $ 0.00013488 24 ساعة منخفض $ 0.00014373 $ 0.00014373 $ 0.00014373 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00013488$ 0.00013488 $ 0.00013488 24 ساعة مرتفع $ 0.00014373$ 0.00014373 $ 0.00014373 عالية طوال الوقت $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 أدنى سعر $ 0.00011742$ 0.00011742 $ 0.00011742 تغير السعر (1 ساعة) +1.50% تغير السعر (1يوم) -2.04% تغير السعر (7 أيام) +9.35% تغير السعر (7 أيام) +9.35%

سعر KEKE Terminal (KEKE) في الوقت الحقيقي هو $0.00013886. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KEKE بين أدنى سعر $ 0.00013488 وأعلى سعر $ 0.00014373، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKEKE على الإطلاق هو $ 0.028921، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00011742.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KEKE +1.50% على مدار الساعة الماضية، -2.04% على مدار 24 ساعة، و +9.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KEKE Terminal (KEKE)

القيمة السوقية $ 138.19K$ 138.19K $ 138.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 138.19K$ 138.19K $ 138.19K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,992,279.891164 999,992,279.891164 999,992,279.891164

القيمة السوقية الحالية لـ KEKE Terminal هي $ 138.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KEKE يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999992279.891164. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.19K.