معلومات سعر Keke (KEKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00001324 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +7.76% تغير السعر (7 أيام) +26.36%

سعر Keke (KEKE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KEKE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKEKE على الإطلاق هو $ 0.00001324، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KEKE +0.00% على مدار الساعة الماضية، +7.76% على مدار 24 ساعة، و +26.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Keke (KEKE)

القيمة السوقية $ 111.45K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.45K إمداد دورة التداول 690.00B إجمالي العرض 690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Keke هي $ 111.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KEKE يبلغ 690.00B، مع إجمالي عرض 690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.45K.