ما هو KeKChain ( KEK )

Kekchain is A PoAWR Blockchain for DeFi KekChain, like Ethereum, allows parties to create smart contracts using code to specify the behavior of the virtual machine (VM) that executes the contract's function. KekChain strives to solve scalability and usability, without compromising decentralization. KekChain relies on a system with Proof of Stake and Authority (PoSA) consensus that can support short block time and lower fees. The team has also created (.kek) domains which are erc721 compliant similar to ENS domains.

المصدر KeKChain (KEK) الموقع الرسمي