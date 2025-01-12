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سعر Kek on Sol (KEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.17K . يتم تحديث سعر KEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kek on Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.57 - تغيير سعر Kek on Sol خلال اليوم هو +1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر Kek on Sol (KEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kek on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kek on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kek on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kek on Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.10% 30 يوم $ 0 +23.75% 60 يوم $ 0 -39.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kek on Sol (KEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kek on Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) +1.10% تغير السعر (7 أيام) -33.03%

معلومات سوق Kek on Sol (KEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: