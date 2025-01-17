سعر KEIRO (KEIRO)
سعر KEIRO (KEIRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.27M. يتم تحديث سعر KEIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KEIRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.85K
- تغيير سعر KEIRO خلال اليوم هو +6.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B
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خلال اليوم، كان سعر KEIRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KEIRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KEIRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KEIRO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KEIRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.73%
+6.48%
-9.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.
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