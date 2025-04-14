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سعر KEI Stablecoin (KEI)

USD

مخطط سعر KEI Stablecoin (KEI) المباشر

$0.989035
$0.989035$0.989035
-1.20%(1D)

سعر KEI Stablecoin (KEI) لليوم

سعر KEI Stablecoin (KEI) المباشر لليوم هو USD 0.989035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر KEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KEI Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KEI Stablecoin خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.43M

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أداء سعر KEI Stablecoin (KEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0121106372581526 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0121106372581526-1.20%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر KEI Stablecoin (KEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KEI Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.981355
$ 0.981355$ 0.981355

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

-0.71%

-1.20%

-0.91%

معلومات سوق KEI Stablecoin (KEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

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1.43M
1.43M 1.43M

ما هو KEI Stablecoin ( KEI )

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المصدر KEI Stablecoin (KEI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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1 KEI إلى AUD
A$1.5626753
1 KEI إلى GBP
0.7516666
1 KEI إلى EUR
0.86046045
1 KEI إلى USD
$0.989035
1 KEI إلى MYR
RM4.3715347
1 KEI إلى TRY
37.59322035
1 KEI إلى JPY
¥140.6803384
1 KEI إلى RUB
83.82071625
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85.00755825
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Rp16,483.9100731
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C$1.3648683
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40.85703585
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