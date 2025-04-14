سعر KEI Stablecoin (KEI)
سعر KEI Stablecoin (KEI) المباشر لليوم هو USD 0.989035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر KEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KEI Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KEI Stablecoin خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.43M
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خلال اليوم، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0121106372581526 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0121106372581526
|-1.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KEI Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-1.20%
-0.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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