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سعر KEI Stablecoin (KEI) المباشر لليوم هو USD 0.989035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر KEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KEI Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KEI Stablecoin خلال اليوم هو -1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.43M

أداء سعر KEI Stablecoin (KEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0121106372581526 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KEI Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0121106372581526 -1.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KEI Stablecoin (KEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KEI Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.981355$ 0.981355 $ 0.981355 24 ساعة مرتفع $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 عالية طوال الوقت $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) -0.91%

معلومات سوق KEI Stablecoin (KEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: