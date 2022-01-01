توكنوميكس Keeta (KTA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Keeta (KTA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Keeta (KTA) Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem. الموقع الرسمي: https://keeta.com الوثيقة البيضاء: https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf اشتر KTA الآن!

توكنوميكس Keeta (KTA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Keeta (KTA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 404.18M $ 404.18M $ 404.18M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 406.08M $ 406.08M $ 406.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 995.31M $ 995.31M $ 995.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0068199 $ 0.0068199 $ 0.0068199 السعر الحالي: $ 0.995307 $ 0.995307 $ 0.995307 معرفة المزيد عن سعر Keeta (KTA)

توكنوميكس Keeta (KTA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Keeta (KTA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KTA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KTA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KTA، استكشف السعر المباشر لتوكن KTA!

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