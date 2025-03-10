سعر Keeta (KTA)
سعر Keeta (KTA) المباشر لليوم هو USD 0.01735128. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.95M. يتم تحديث سعر KTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Keeta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21M
- تغيير سعر Keeta خلال اليوم هو +83.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 400.00M
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خلال اليوم، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ +0.00790309 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00790309
|+83.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Keeta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.12%
+83.65%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.
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