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سعر Keeta (KTA) المباشر لليوم هو USD 0.01735128 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.95M . يتم تحديث سعر KTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Keeta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21M - تغيير سعر Keeta خلال اليوم هو +83.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 400.00M

أداء سعر Keeta (KTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ +0.00790309 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Keeta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00790309 +83.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Keeta (KTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Keeta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00936728$ 0.00936728 $ 0.00936728 24 ساعة مرتفع $ 0.01919086$ 0.01919086 $ 0.01919086 عالية طوال الوقت $ 0.01919086$ 0.01919086 $ 0.01919086 تغير السعر (1 ساعة) -8.12% تغير السعر (1يوم) +83.65% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Keeta (KTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: