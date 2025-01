ما هو KB Chain ( KBC )

KBC foundation is team of expert developers and marketing advisers who serves as the backbone of foundation, providing the infrastructure and protocols to make KBC blockchain as a secure, transparent, and immutable transactions across a distributed ledger system. It establishes the fundamental principles and guidelines for blockchain development, fostering innovation, trust, and collaboration within the blockchain ecosystem.

