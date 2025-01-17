سعر KB Chain (KBC)
سعر KB Chain (KBC) المباشر لليوم هو USD 1.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KB Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 309.51K
- تغيير سعر KB Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KB Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KB Chain مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KB Chain مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KB Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0.0000000000
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|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر KB Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KBC foundation is team of expert developers and marketing advisers who serves as the backbone of foundation, providing the infrastructure and protocols to make KBC blockchain as a secure, transparent, and immutable transactions across a distributed ledger system. It establishes the fundamental principles and guidelines for blockchain development, fostering innovation, trust, and collaboration within the blockchain ecosystem.
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