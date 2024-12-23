احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KWT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KWT.

سعر Kawaii Islands (KWT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.26K . يتم تحديث سعر KWT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kawaii Islands الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.68 - تغيير سعر Kawaii Islands خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 308.17M

أداء سعر Kawaii Islands (KWT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +0.33% 60 يوم $ 0 +9.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kawaii Islands (KWT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kawaii Islands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.237086$ 0.237086 $ 0.237086 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.04%

معلومات سوق Kawaii Islands (KWT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: