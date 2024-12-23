سعر Kawaii Islands (KWT)
سعر Kawaii Islands (KWT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.26K. يتم تحديث سعر KWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kawaii Islands الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.68
- تغيير سعر Kawaii Islands خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 308.17M
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خلال اليوم، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kawaii Islands مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.33%
|60 يوم
|$ 0
|+9.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kawaii Islands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kawaii Islands is a NFT play-to-earn game that creates a fantasy universe on the cloud for multi players to experience a whole set of simulation gaming including designing, building, crafting, farming and social networking. Especially, by gamifying several DeFi mechanisms, Kawaii Islands will bring players a new dimension of mixed entertainment and earning. The project is a collaboration between Imba Games Studio, a leading game development studio with over 14 million customers from more than 6 years of game development experience and a new strategic partner Oraichain, the world’s first AI-powered data oracle and ecosystem for blockchains. After the official announcement of its development on August 4 2021, Kawaii Islands has been receiving positive reception from both investors and its base community, successfully raising 2.4 million USD in private token sale. On September 15 2021, Kawaii Islands launched its first pre-sale event for in-game assets and ended with a sell-out of 600 starter packs in less than 1 minute each lot. Another sell-out of 1500 packs followed a week after that on September 22.
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