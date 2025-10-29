معلومات سعر Kavari (KAVR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0.00405396
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) --
تغير السعر (1يوم) --
تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Kavari (KAVR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAVR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAVR على الإطلاق هو $ 0.00405396، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAVR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kavari (KAVR)

القيمة السوقية $ 9.69K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.91K
إمداد دورة التداول 65.00M
إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kavari هي $ 9.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAVR يبلغ 65.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.91K.