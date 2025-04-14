احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SWP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SWP.

سعر Kava Swap (SWP) المباشر لليوم هو USD 0.00261791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 623.89K . يتم تحديث سعر SWP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kava Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kava Swap خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 238.54M

أداء سعر Kava Swap (SWP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ -0.0005962331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ -0.0005104510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ -0.0016512512636496755 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ -0.0005962331 -22.77% 60 يوم $ -0.0005104510 -19.49% 90 يوم $ -0.0016512512636496755 -38.67%

تحليل سعر Kava Swap (SWP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kava Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00260311$ 0.00260311 $ 0.00260311 24 ساعة مرتفع $ 0.00262472$ 0.00262472 $ 0.00262472 عالية طوال الوقت $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -12.66%

معلومات سوق Kava Swap (SWP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: