سعر Kava Swap (SWP)
سعر Kava Swap (SWP) المباشر لليوم هو USD 0.00261791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 623.89K. يتم تحديث سعر SWP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kava Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kava Swap خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 238.54M
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خلال اليوم، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ -0.0005962331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ -0.0005104510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kava Swap مقابل USD هو $ -0.0016512512636496755 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0005962331
|-22.77%
|60 يوم
|$ -0.0005104510
|-19.49%
|90 يوم
|$ -0.0016512512636496755
|-38.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kava Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.05%
-12.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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