توكنوميكس Kattana (KTN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kattana (KTN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kattana (KTN) Kattana is the trading terminal you have been dreaming of, cutting edge trading tools for Cefi AND Defi enviroments for both pro and beginners. الموقع الرسمي: https://kattana.io/ اشتر KTN الآن!

توكنوميكس Kattana (KTN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kattana (KTN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.15K $ 34.15K $ 34.15K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 137.59K $ 137.59K $ 137.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 34.36 $ 34.36 $ 34.36 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01212512 $ 0.01212512 $ 0.01212512 السعر الحالي: $ 0.01378869 $ 0.01378869 $ 0.01378869 معرفة المزيد عن سعر Kattana (KTN)

توكنوميكس Kattana (KTN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kattana (KTN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KTN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KTN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KTN، استكشف السعر المباشر لتوكن KTN!

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