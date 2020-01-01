توكنوميكس KATT DADDY (KATT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KATT DADDY (KATT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KATT DADDY (KATT) KATT DADDY ran the streets of holyweird. from pimpin’ to preaching he did it all. until the fat cats of holyweird rekt his rep wen he wouldn’t sell his soul and his virgin hole. but hes back and ready to take down holyweird, save masculinty for the children and make ur wallet too fat to sit on. "succses is not about how much mony u make, but about the postive impact u have on others and masculinity… and cash" ~Katt Daddy Help $KATT spread tha truth enter your totally real Katt quote in the box below, play with the settings until it looks good, download it and share that shit everywhere. they arrested him, discredited him, and took a few of his nine lives but the peedos of holyweird shoulda known... you can't keep a good pimp down. Tokattnomics 1 billion supply 90% lp 5% CEX 5% marketing الموقع الرسمي: https://www.kattdaddy.meme/ اشتر KATT الآن!

توكنوميكس KATT DADDY (KATT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KATT DADDY (KATT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.80K $ 37.80K $ 37.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02903648 $ 0.02903648 $ 0.02903648 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر KATT DADDY (KATT)

توكنوميكس KATT DADDY (KATT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KATT DADDY (KATT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KATT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KATT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KATT، استكشف السعر المباشر لتوكن KATT!

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