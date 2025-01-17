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سعر KATT DADDY (KATT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KATT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KATT DADDY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.33 - تغيير سعر KATT DADDY خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KATT DADDY (KATT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KATT DADDY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KATT DADDY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KATT DADDY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KATT DADDY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.28% 30 يوم $ 0 -27.16% 60 يوم $ 0 -11.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KATT DADDY (KATT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KATT DADDY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02903648$ 0.02903648 $ 0.02903648 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -2.60%

معلومات سوق KATT DADDY (KATT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: