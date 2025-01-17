سعر KatchuSol (KATCHU)
سعر KatchuSol (KATCHU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KATCHU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KatchuSol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 714.01
- تغيير سعر KatchuSol خلال اليوم هو +4.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KatchuSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KatchuSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KatchuSol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KatchuSol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.48%
|30 يوم
|$ 0
|-55.17%
|60 يوم
|$ 0
|-91.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KatchuSol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
+4.48%
-9.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KATCHU – THE MOST ELECTRIFYING AI KAT COIN ON SOLANA. The memes of this token are unseen in the space, combined with it’s fun use of AI, the KATCHU token & community really STAND out like nothing seen before
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