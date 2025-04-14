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سعر Kassandra (KACY) المباشر لليوم هو USD 0.00177102 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.47K . يتم تحديث سعر KACY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kassandra الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kassandra خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.91M

أداء سعر Kassandra (KACY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ +0.0002889996 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ -0.0006615976 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ -0.003853698720418773 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ +0.0002889996 +16.32% 60 يوم $ -0.0006615976 -37.35% 90 يوم $ -0.003853698720418773 -68.51%

تحليل سعر Kassandra (KACY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kassandra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00171672$ 0.00171672 $ 0.00171672 24 ساعة مرتفع $ 0.00180961$ 0.00180961 $ 0.00180961 عالية طوال الوقت $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Kassandra (KACY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: