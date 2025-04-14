سعر Kassandra (KACY)
سعر Kassandra (KACY) المباشر لليوم هو USD 0.00177102. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.47K. يتم تحديث سعر KACY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kassandra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kassandra خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.91M
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خلال اليوم، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ +0.0002889996 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ -0.0006615976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kassandra مقابل USD هو $ -0.003853698720418773 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ +0.0002889996
|+16.32%
|60 يوم
|$ -0.0006615976
|-37.35%
|90 يوم
|$ -0.003853698720418773
|-68.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kassandra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.37%
-0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
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