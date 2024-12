ما هو KasPaw ( KPAW )

KasPaw is the ultimate BlockDA(W)G—your steadfast, silver-coated guardian of the Kaspa streets. As the first fair-launched DA(W)G meme on Kaspa, he’s lightning-fast, courageous, and fiercely loyal to his pack. KasPaw isn’t just another meme token; he’s your DA(W)G on a mission to dominate the KRC-20 scene. Bold, unapologetic, and 100% determined, KasPaw embodies everything a meme token should be—loyal, powerful, and loaded with attitude. HODL tight to your $KPAW, because KasPaw is here to make a mark. Dial in, we’re leading the pack to the top! WOOF WOOF!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!