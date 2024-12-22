سعر KasPaw (KPAW)
سعر KasPaw (KPAW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 208.49K. يتم تحديث سعر KPAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KasPaw الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.61K
- تغيير سعر KasPaw خلال اليوم هو -9.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.21B
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خلال اليوم، كان سعر KasPaw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KasPaw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KasPaw مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KasPaw مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.97%
|30 يوم
|$ 0
|-76.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KasPaw: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-9.97%
-37.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KasPaw is the ultimate BlockDA(W)G—your steadfast, silver-coated guardian of the Kaspa streets. As the first fair-launched DA(W)G meme on Kaspa, he’s lightning-fast, courageous, and fiercely loyal to his pack. KasPaw isn’t just another meme token; he’s your DA(W)G on a mission to dominate the KRC-20 scene. Bold, unapologetic, and 100% determined, KasPaw embodies everything a meme token should be—loyal, powerful, and loaded with attitude. HODL tight to your $KPAW, because KasPaw is here to make a mark. Dial in, we’re leading the pack to the top! WOOF WOOF!
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