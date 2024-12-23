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سعر Kaspa DAO (KDAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر KDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kaspa DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.13K - تغيير سعر Kaspa DAO خلال اليوم هو +7.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00B

أداء سعر Kaspa DAO (KDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.69% 30 يوم $ 0 -47.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kaspa DAO (KDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaspa DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) +7.69% تغير السعر (7 أيام) -23.52%

معلومات سوق Kaspa DAO (KDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: