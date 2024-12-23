سعر Kaspa DAO (KDAO)
سعر Kaspa DAO (KDAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر KDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaspa DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.13K
- تغيير سعر Kaspa DAO خلال اليوم هو +7.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 150.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaspa DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.69%
|30 يوم
|$ 0
|-47.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaspa DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
+7.69%
-23.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.
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