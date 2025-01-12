سعر KASJAK (KASJAK)
سعر KASJAK (KASJAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 180.63K. يتم تحديث سعر KASJAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KASJAK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.52K
- تغيير سعر KASJAK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00M
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خلال اليوم، كان سعر KASJAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KASJAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KASJAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KASJAK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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اكتشف أحدث تحليلات سعر KASJAK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KASJAK is a revolutionary meme token built on the robust KASPA's KRC20 blockchain, drawing inspiration from the iconic Wojak meme that has resonated with internet users worldwide. Representing Wojak in a vibrant teal color, reminiscent of the color of KASPA, KASJAK merges the fun and relatable nature of memes with the power of decentralized finance, offering a unique opportunity for meme lovers and crypto enthusiasts alike. KASJAK is a 100% fair-launched token, with no pre-allocation, no presale, and no tax on transactions, ensuring complete transparency and equal opportunity for all participants. By focusing on community engagement and meme-driven culture, KASJAK aims to create a fun, inclusive, and thriving ecosystem.
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