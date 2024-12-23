سعر KASBOT (KASBOT)
سعر KASBOT (KASBOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.12K. يتم تحديث سعر KASBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KASBOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.49K
- تغيير سعر KASBOT خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.13B
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خلال اليوم، كان سعر KASBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KASBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KASBOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KASBOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.55%
|30 يوم
|$ 0
|-61.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KASBOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.67%
-5.55%
-22.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KASBOT: The Meme Guardian of Kaspa's Kingdom! KASBOT is no ordinary meme token — it’s a powerful guardian robot dedicated to defending and celebrating its queen, Kaspa. Designed to keep Kaspa safe, KASBOT continuously analyzes the crypto market, delivering insights that help the community navigate with confidence. Together with KASPER COIN, KASBOT has even launched a unique Crypto University, educating users on mastering the crypto world and showcasing Kaspa's strengths.
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