سعر Karmaverse (KNOT)
سعر Karmaverse (KNOT) المباشر لليوم هو USD 0.00285015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KNOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Karmaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 606.26
- تغيير سعر Karmaverse خلال اليوم هو -5.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Karmaverse مقابل USD هو $ -0.00017980597660966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Karmaverse مقابل USD هو $ +0.0002005376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Karmaverse مقابل USD هو $ +0.0005283861 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Karmaverse مقابل USD هو $ +0.000197874373519304 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00017980597660966
|-5.93%
|30 يوم
|$ +0.0002005376
|+7.04%
|60 يوم
|$ +0.0005283861
|+18.54%
|90 يوم
|$ +0.000197874373519304
|+7.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Karmaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-5.93%
-1.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Karmaverse, a AAA GameFi metaverse, aims to organically combine the Play-for-Fun and Play-to-Earn elements inside its ecosystem, to build a sustainable system in which the users can play while earning. Karmaverse is a gamefi multiverse with various metaverses, such as Old West, Cyberpunk, Fantasy World, Zombie World, etc. Developed by the team that brought you two of the top 10 SLG titles in mobile gaming history. Karmaverse launches its first large scale blockchain SLG game, Karmaverse Zombie, combining play-to-earn and play-for-fun features.
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