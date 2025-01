ما هو KarenCoin ( KAREN )

Karen Coin is one of the fastest scaling cryptocurrencies built on the most recognizable meme in the world! This paired with ownership being renounced, locked liquidity, lower entry/exit fees, rewards for holding and the most dynamic marketing schedule the crypto space has ever seen makes Karen Coin one of the cleanest, most transparent, community based cryptocurrencies in history! Built by the community for the community. Currently working on our first ecommerce use cases.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر KarenCoin (KAREN) الموقع الرسمي