معلومات سعر KAREN ONCHAIN (KAREN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000128$ 0.00000128 $ 0.00000128 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.04% تغير السعر (7 أيام) +2.68% تغير السعر (7 أيام) +2.68%

سعر KAREN ONCHAIN (KAREN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAREN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAREN على الإطلاق هو $ 0.00000128، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAREN -- على مدار الساعة الماضية، -2.04% على مدار 24 ساعة، و +2.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KAREN ONCHAIN (KAREN)

القيمة السوقية $ 50.57K$ 50.57K $ 50.57K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.82K$ 53.82K $ 53.82K إمداد دورة التداول 93.96B 93.96B 93.96B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KAREN ONCHAIN هي $ 50.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAREN يبلغ 93.96B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.82K.