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سعر Karen Hates You (KAREN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KAREN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Karen Hates You الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.66 - تغيير سعر Karen Hates You خلال اليوم هو +0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Karen Hates You (KAREN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.62% 30 يوم $ 0 -7.92% 60 يوم $ 0 -18.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Karen Hates You (KAREN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Karen Hates You: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.62% تغير السعر (7 أيام) +9.30%

معلومات سوق Karen Hates You (KAREN)

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