سعر Karen Hates You (KAREN)
سعر Karen Hates You (KAREN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KAREN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Karen Hates You الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.66
- تغيير سعر Karen Hates You خلال اليوم هو +0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Karen Hates You مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-7.92%
|60 يوم
|$ 0
|-18.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Karen Hates You: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.62%
+9.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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