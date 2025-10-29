معلومات سعر KardiaChain (KAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00022948 24 ساعة مرتفع $ 0.00082968 عالية طوال الوقت $ 0.160205 أدنى سعر $ 0.00001683 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -35.34%

سعر KardiaChain (KAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00024929. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAI بين أدنى سعر $ 0.00022948 وأعلى سعر $ 0.00082968، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAI على الإطلاق هو $ 0.160205، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001683.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAI -0.93% على مدار الساعة الماضية، -4.14% على مدار 24 ساعة، و -35.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KardiaChain (KAI)

القيمة السوقية $ 1.19M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.25M إمداد دورة التداول 4.78B إجمالي العرض 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KardiaChain هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAI يبلغ 4.78B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.25M.