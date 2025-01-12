سعر KarateCat (KCAT)
سعر KarateCat (KCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.43K. يتم تحديث سعر KCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KarateCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.60
- تغيير سعر KarateCat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر KarateCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KarateCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KarateCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KarateCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-27.94%
|60 يوم
|$ 0
|-32.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KarateCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-8.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wax on, wax off. Master the art of memecoin with $KCAT. $KCAT is set to become the next major memecoin on the Solana blockchain, distinguished by its noble mission to create a positive impact in the real world by supporting animals and pet-related charities. At the heart of $KCAT is a deep commitment to animal welfare, making it more than just a memecoin but a force for good. $KCAT offers a range of innovative features designed to ensure its success and create a lasting positive impact on the world. Here are the key features that set $KCAT apart: MarketCap-staged global charity and research initiatives that will grab the attention of millions of people Scarcity mechanism at the core of the project (staking with burning mechanism) Pre-agreed listings on top-tier exchanges No perpetual trading for the first stage. $KCAT NFT Series in partnership with celebrities One-year-long $KCAT airdrop campaign to attract millions of new holders Partnerships with the biggest crypto projects
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