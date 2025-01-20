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سعر KaraStar UMY (UMY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KaraStar UMY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 288.57 - تغيير سعر KaraStar UMY خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KaraStar UMY (UMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.47% 30 يوم $ 0 +1.60% 60 يوم $ 0 +11.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KaraStar UMY (UMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KaraStar UMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.918506$ 0.918506 $ 0.918506 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) +2.01%

معلومات سوق KaraStar UMY (UMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: