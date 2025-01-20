سعر KaraStar UMY (UMY)
سعر KaraStar UMY (UMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KaraStar UMY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 288.57
- تغيير سعر KaraStar UMY خلال اليوم هو +0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KaraStar UMY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.47%
|30 يوم
|$ 0
|+1.60%
|60 يوم
|$ 0
|+11.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KaraStar UMY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.47%
+2.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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