سعر KARASOU (INTELLIQUE)
سعر KARASOU (INTELLIQUE) المباشر لليوم هو USD 4.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INTELLIQUE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KARASOU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 789.63
- تغيير سعر KARASOU خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KARASOU مقابل USD هو $ -0.163256647896946 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KARASOU مقابل USD هو $ -0.2396585490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KARASOU مقابل USD هو $ -1.5640825320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KARASOU مقابل USD هو $ -3.10728358450681 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.163256647896946
|-3.29%
|30 يوم
|$ -0.2396585490
|-5.00%
|60 يوم
|$ -1.5640825320
|-32.65%
|90 يوم
|$ -3.10728358450681
|-39.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KARASOU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-3.29%
-12.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ntellique AI emerges as a beacon of innovation in the realm of utility projects within the crypto sphere. Unlike the run of the mill projects that saturate the market with copy and paste solutions; Intellique AI boasts 19 unique utilities each designed to address pressing needs and carve a distinct niche in the ever evolving landscape of cryptocurrency. Before delving into the intricacies of its utilities, it is imperative to highlight Intellique AI's commitment to transparency and authenticity. This project fundamentally has a fair launch ethos, with the founder investing personal funds to eliminate selling pressure at launch. Moreover, the team behind Intellique AI is fully doxxed, ensuring accountability and trustworthiness. Intellique AI sets a gold standard for integrity in the crypto community with audit and KYC done with SolidProof. At the forefront of Intellique AI's offerings is a Telegram bot, already in operation prior to the token launch. This innovative bot tackles a significant issue faced by crypto enthusiasts; identifying the original source (OG) amidst a sea of copycats. Leveraging advanced algorithms, the bot scours Telegram groups, providing users with insights on the chronological creation of groups bearing the same name. By ranking groups based on their inception date, the bot empowers users to distinguish genuine entities from imitations.
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