سعر KAPSEL (KAPSEL)
سعر KAPSEL (KAPSEL) المباشر لليوم هو USD 0.00149152. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر KAPSEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KAPSEL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.13K
- تغيير سعر KAPSEL خلال اليوم هو +15.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 986.21M
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خلال اليوم، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ +0.0002015 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002015
|+15.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KAPSEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.23%
+15.62%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.
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