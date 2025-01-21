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سعر KAPSEL (KAPSEL) المباشر لليوم هو USD 0.00149152 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر KAPSEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KAPSEL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.13K - تغيير سعر KAPSEL خلال اليوم هو +15.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 986.21M

أداء سعر KAPSEL (KAPSEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ +0.0002015 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KAPSEL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002015 +15.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KAPSEL (KAPSEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KAPSEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00127826$ 0.00127826 $ 0.00127826 24 ساعة مرتفع $ 0.00153873$ 0.00153873 $ 0.00153873 عالية طوال الوقت $ 0.00153873$ 0.00153873 $ 0.00153873 تغير السعر (1 ساعة) -1.23% تغير السعر (1يوم) +15.62% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق KAPSEL (KAPSEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: