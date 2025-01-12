سعر Kapsa (KAPSA)
سعر Kapsa (KAPSA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.87K. يتم تحديث سعر KAPSA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kapsa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.72K
- تغيير سعر Kapsa خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B
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خلال اليوم، كان سعر Kapsa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kapsa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kapsa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kapsa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Kapsa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kapsa, as described, is a KRC20 project that has been launched on the Kaspa blockDAG, aiming to address the complexities and perceived exclusivity of the Kaspa network by making it more accessible and beginner-friendly. The Kaspa blockDAG itself is known for its technical sophistication, employing the GHOSTDAG protocol, which is a generalization of the Nakamoto consensus designed to handle parallel blocks, leading to high block rates and instant transaction finality. However, this technical advancement can be off-putting for those new to cryptocurrency due to its complexity. Kapsa's initiative to be community-driven and fair-launched without pre-minting or pre-sales supports the ethos of inclusivity and fairness, encouraging broader participation without the pitfalls often associated with centralized token distribution. This approach aligns with the broader goals of the Kaspa ecosystem, which emphasizes decentralization, security, and scalability, aiming to be a leading Layer-1 solution. By focusing on creating an environment that's more welcoming to beginners, Kapsa could potentially increase adoption and understanding of the Kaspa technology, thereby highlighting its promising aspects in a more accessible manner.
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