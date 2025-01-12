سعر Kapi Plara (KAPI)
سعر Kapi Plara (KAPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.54K. يتم تحديث سعر KAPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kapi Plara الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 241.74
- تغيير سعر Kapi Plara خلال اليوم هو -4.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.64M
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خلال اليوم، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.50%
|30 يوم
|$ 0
|-72.58%
|60 يوم
|$ 0
|-26.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kapi Plara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.07%
-4.50%
-24.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.
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