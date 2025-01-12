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سعر Kapi Plara (KAPI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.54K . يتم تحديث سعر KAPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kapi Plara الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 241.74 - تغيير سعر Kapi Plara خلال اليوم هو -4.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.64M

أداء سعر Kapi Plara (KAPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kapi Plara مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.50% 30 يوم $ 0 -72.58% 60 يوم $ 0 -26.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kapi Plara (KAPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kapi Plara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0019153$ 0.0019153 $ 0.0019153 تغير السعر (1 ساعة) -2.07% تغير السعر (1يوم) -4.50% تغير السعر (7 أيام) -24.93%

معلومات سوق Kapi Plara (KAPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: