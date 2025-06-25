احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KAP.

سعر KAP Games (KAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.11K . يتم تحديث سعر KAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KAP Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KAP Games خلال اليوم هو +3.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 127.13M

أداء سعر KAP Games (KAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.26% 30 يوم $ 0 -56.67% 60 يوم $ 0 -75.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KAP Games (KAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KAP Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.448679$ 0.448679 $ 0.448679 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) +3.26% تغير السعر (7 أيام) -21.82%

معلومات سوق KAP Games (KAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: