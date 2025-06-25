سعر KAP Games (KAP)
سعر KAP Games (KAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.11K. يتم تحديث سعر KAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KAP Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KAP Games خلال اليوم هو +3.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 127.13M
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خلال اليوم، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KAP Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.26%
|30 يوم
|$ 0
|-56.67%
|60 يوم
|$ 0
|-75.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KAP Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+3.26%
-21.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
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