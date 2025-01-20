سعر KAOYA (KAOYA)
سعر KAOYA (KAOYA) المباشر لليوم هو USD 0.054292. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KAOYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KAOYA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.50
- تغيير سعر KAOYA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KAOYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KAOYA مقابل USD هو $ +0.0064499927 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KAOYA مقابل USD هو $ +0.0077420392 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KAOYA مقابل USD هو $ +0.009277217899856756 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0064499927
|+11.88%
|60 يوم
|$ +0.0077420392
|+14.26%
|90 يوم
|$ +0.009277217899856756
|+20.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KAOYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KAOYA is the token on the KaoyaSwap platform, which is distributed 100% through liquidity mining, without any pre-sale, pre-mining, and team shares.
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