سعر KanzzAI (KAAI)
سعر KanzzAI (KAAI) المباشر لليوم هو USD 0.218238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.79M. يتم تحديث سعر KAAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KanzzAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.61K
- تغيير سعر KanzzAI خلال اليوم هو -14.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ -0.0375350379651467 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ +2.5200653752 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0375350379651467
|-14.67%
|30 يوم
|$ +2.5200653752
|+1,154.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KanzzAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-14.67%
+426.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI.
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₹18.53713572
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