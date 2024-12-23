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سعر KanzzAI (KAAI) المباشر لليوم هو USD 0.218238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.79M . يتم تحديث سعر KAAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KanzzAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 574.61K - تغيير سعر KanzzAI خلال اليوم هو -14.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر KanzzAI (KAAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ -0.0375350379651467 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ +2.5200653752 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KanzzAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0375350379651467 -14.67% 30 يوم $ +2.5200653752 +1,154.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KanzzAI (KAAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KanzzAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.153062$ 0.153062 $ 0.153062 24 ساعة مرتفع $ 0.28569$ 0.28569 $ 0.28569 عالية طوال الوقت $ 0.28569$ 0.28569 $ 0.28569 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -14.67% تغير السعر (7 أيام) +426.11%

معلومات سوق KanzzAI (KAAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: