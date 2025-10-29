معلومات سعر Kangarhold (KANGA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.85% تغير السعر (7 أيام) +6.47%

سعر Kangarhold (KANGA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KANGA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKANGA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KANGA -- على مدار الساعة الماضية، -2.85% على مدار 24 ساعة، و +6.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kangarhold (KANGA)

القيمة السوقية $ 6.33K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.33K إمداد دورة التداول 999.99M إجمالي العرض 999,988,623.181456

القيمة السوقية الحالية لـ Kangarhold هي $ 6.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KANGA يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999988623.181456. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.33K.