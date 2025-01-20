سعر Kanga Exchange (KNG)
سعر Kanga Exchange (KNG) المباشر لليوم هو USD 1.89. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KNG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kanga Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 643.68K
- تغيير سعر Kanga Exchange خلال اليوم هو -2.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.039332025315798 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.0629698860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.0664406820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.1234261390593564 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.039332025315798
|-2.03%
|30 يوم
|$ -0.0629698860
|-3.33%
|60 يوم
|$ -0.0664406820
|-3.51%
|90 يوم
|$ -0.1234261390593564
|-6.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kanga Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-2.03%
-4.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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