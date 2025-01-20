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سعر Kanga Exchange (KNG) المباشر لليوم هو USD 1.89 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KNG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kanga Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 643.68K - تغيير سعر Kanga Exchange خلال اليوم هو -2.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kanga Exchange (KNG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.039332025315798 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.0629698860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.0664406820 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kanga Exchange مقابل USD هو $ -0.1234261390593564 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.039332025315798 -2.03% 30 يوم $ -0.0629698860 -3.33% 60 يوم $ -0.0664406820 -3.51% 90 يوم $ -0.1234261390593564 -6.13%

تحليل سعر Kanga Exchange (KNG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kanga Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 24 ساعة مرتفع $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 عالية طوال الوقت $ 10.32$ 10.32 $ 10.32 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -2.03% تغير السعر (7 أيام) -4.58%

معلومات سوق Kanga Exchange (KNG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: