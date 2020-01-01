توكنوميكس KANDO AI (KANDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KANDO AI (KANDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KANDO AI (KANDO) KANDO AI Coin is an innovative AI-based meme project built on the Solana blockchain, rapidly establishing itself as a leader in the meme coin space within this ecosystem. Leveraging the speed and efficiency of Solana, KANDO AI Coin integrates artificial intelligence technology to create dynamic and engaging meme content, allowing it to stand out in the highly competitive world of meme coins. As the meme leader on the Solana blockchain, KANDO AI Coin combines humor, technology, and community-driven initiatives to build a strong following. Its unique blend of AI-powered features, fast transactions, and meme-driven culture positions KANDO AI Coin as a prominent player in the evolving landscape of digital currencies and decentralized finance. الموقع الرسمي: https://www.kandoai.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://www.kandoai.xyz/KANDO_WHITE_PAPER.pdf اشتر KANDO الآن!

توكنوميكس KANDO AI (KANDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KANDO AI (KANDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.82K $ 12.82K $ 12.82K إجمالي العرض: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B العرض المتداول: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 172.02K $ 172.02K $ 172.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر KANDO AI (KANDO)

توكنوميكس KANDO AI (KANDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KANDO AI (KANDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KANDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KANDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KANDO، استكشف السعر المباشر لتوكن KANDO!

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