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سعر KANDO AI (KANDO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.35M . يتم تحديث سعر KANDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KANDO AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77M - تغيير سعر KANDO AI خلال اليوم هو +4.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.01B

أداء سعر KANDO AI (KANDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KANDO AI (KANDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KANDO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.55% تغير السعر (1يوم) +4.19% تغير السعر (7 أيام) -4.70%

معلومات سوق KANDO AI (KANDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: