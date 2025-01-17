سعر KANDO AI (KANDO)
سعر KANDO AI (KANDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.35M. يتم تحديث سعر KANDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KANDO AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.77M
- تغيير سعر KANDO AI خلال اليوم هو +4.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.01B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KANDO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KANDO.
خلال اليوم، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KANDO AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KANDO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.55%
+4.19%
-4.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KANDO AI Coin is an innovative AI-based meme project built on the Solana blockchain, rapidly establishing itself as a leader in the meme coin space within this ecosystem. Leveraging the speed and efficiency of Solana, KANDO AI Coin integrates artificial intelligence technology to create dynamic and engaging meme content, allowing it to stand out in the highly competitive world of meme coins. As the meme leader on the Solana blockchain, KANDO AI Coin combines humor, technology, and community-driven initiatives to build a strong following. Its unique blend of AI-powered features, fast transactions, and meme-driven culture positions KANDO AI Coin as a prominent player in the evolving landscape of digital currencies and decentralized finance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KANDO إلى AUD
A$--
|1 KANDO إلى GBP
￡--
|1 KANDO إلى EUR
€--
|1 KANDO إلى USD
$--
|1 KANDO إلى MYR
RM--
|1 KANDO إلى TRY
₺--
|1 KANDO إلى JPY
¥--
|1 KANDO إلى RUB
₽--
|1 KANDO إلى INR
₹--
|1 KANDO إلى IDR
Rp--
|1 KANDO إلى PHP
₱--
|1 KANDO إلى EGP
￡E.--
|1 KANDO إلى BRL
R$--
|1 KANDO إلى CAD
C$--
|1 KANDO إلى BDT
৳--
|1 KANDO إلى NGN
₦--
|1 KANDO إلى UAH
₴--
|1 KANDO إلى VES
Bs--
|1 KANDO إلى PKR
Rs--
|1 KANDO إلى KZT
₸--
|1 KANDO إلى THB
฿--
|1 KANDO إلى TWD
NT$--
|1 KANDO إلى CHF
Fr--
|1 KANDO إلى HKD
HK$--
|1 KANDO إلى MAD
.د.م--