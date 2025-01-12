سعر Kanaloa Network (KANA)
سعر Kanaloa Network (KANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.08K. يتم تحديث سعر KANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kanaloa Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.21
- تغيير سعر Kanaloa Network خلال اليوم هو +0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.97%
|30 يوم
|$ 0
|-11.58%
|60 يوم
|$ 0
|+10.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kanaloa Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+0.97%
-26.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kanaloa network is a decentralized finance token and blockchain solutions provider focused on lowering the technical barrier and broadening the gateway into the world of defi. Kanaloa network is the “nebula of defi”, providing casual users an array of user-friendly products and the ability to safely participate in the exciting world of blockchain and decentralized finance with ease.
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