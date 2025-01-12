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سعر Kanaloa Network (KANA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.08K . يتم تحديث سعر KANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kanaloa Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.21 - تغيير سعر Kanaloa Network خلال اليوم هو +0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Kanaloa Network (KANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kanaloa Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.97% 30 يوم $ 0 -11.58% 60 يوم $ 0 +10.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kanaloa Network (KANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kanaloa Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00661697$ 0.00661697 $ 0.00661697 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +0.97% تغير السعر (7 أيام) -26.08%

معلومات سوق Kanaloa Network (KANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: