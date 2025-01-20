سعر Kanagawa Nami (OKINAMI)
سعر Kanagawa Nami (OKINAMI) المباشر لليوم هو USD 0.00105207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OKINAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kanagawa Nami الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K
- تغيير سعر Kanagawa Nami خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ -0.0001790286 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ -0.0000957761 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ -0.000397136779760775 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.58%
|30 يوم
|$ -0.0001790286
|-17.01%
|60 يوم
|$ -0.0000957761
|-9.10%
|90 يوم
|$ -0.000397136779760775
|-27.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kanagawa Nami: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-2.58%
-22.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Okinami is a community-driven token supporting the idea of decentralization with future rewards to the holders of the token and the supporters of the community.
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