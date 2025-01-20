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سعر Kanagawa Nami (OKINAMI) المباشر لليوم هو USD 0.00105207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OKINAMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kanagawa Nami الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K - تغيير سعر Kanagawa Nami خلال اليوم هو -2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kanagawa Nami (OKINAMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ -0.0001790286 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ -0.0000957761 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kanagawa Nami مقابل USD هو $ -0.000397136779760775 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.58% 30 يوم $ -0.0001790286 -17.01% 60 يوم $ -0.0000957761 -9.10% 90 يوم $ -0.000397136779760775 -27.40%

تحليل سعر Kanagawa Nami (OKINAMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kanagawa Nami: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00108867$ 0.00108867 $ 0.00108867 عالية طوال الوقت $ 0.00491387$ 0.00491387 $ 0.00491387 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.58% تغير السعر (7 أيام) -22.81%

معلومات سوق Kanagawa Nami (OKINAMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: