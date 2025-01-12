سعر Kampay (KAMPAY)
سعر Kampay (KAMPAY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.83K. يتم تحديث سعر KAMPAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kampay الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.33
- تغيير سعر Kampay خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 327.40M
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خلال اليوم، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.68%
|60 يوم
|$ 0
|-9.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kampay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+17.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kamari was created with the vision of a world of lotteries and payments united without borders. By integrating existing infrastructure and licensing with one standardized currency, Kamari will instantly offer a better experience to hundreds of millions of people across Africa.
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