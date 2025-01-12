احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KAMPAY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KAMPAY.

سعر Kampay (KAMPAY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.83K . يتم تحديث سعر KAMPAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kampay الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.33 - تغيير سعر Kampay خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 327.40M

أداء سعر Kampay (KAMPAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kampay مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -14.68% 60 يوم $ 0 -9.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kampay (KAMPAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kampay: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 7.2$ 7.2 $ 7.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +17.76%

معلومات سوق Kampay (KAMPAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: