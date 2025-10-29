معلومات سعر Kamala Horris (KAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00009011 24 ساعة مرتفع $ 0.00010346 عالية طوال الوقت $ 0.03919388 أدنى سعر $ 0.00005921 تغير السعر (1 ساعة) +1.51% تغير السعر (1يوم) -6.41% تغير السعر (7 أيام) +3.40%

سعر Kamala Horris (KAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00009148. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAMA بين أدنى سعر $ 0.00009011 وأعلى سعر $ 0.00010346، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAMA على الإطلاق هو $ 0.03919388، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005921.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAMA +1.51% على مدار الساعة الماضية، -6.41% على مدار 24 ساعة، و +3.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kamala Horris (KAMA)

القيمة السوقية $ 90.57K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 90.57K إمداد دورة التداول 995.56M إجمالي العرض 995,559,218.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kamala Horris هي $ 90.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAMA يبلغ 995.56M، مع إجمالي عرض 995559218.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.57K.