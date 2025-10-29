سعر Kamala Horris المباشر اليوم هو 0.00009148 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KAMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KAMA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Kamala Horris المباشر اليوم هو 0.00009148 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KAMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KAMA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Kamala Horris (KAMA)

السعر المباشر لـ 1 KAMA إلى USD:

يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Kamala Horris (KAMA) المباشر
معلومات سعر Kamala Horris (KAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+1.51%

-6.41%

+3.40%

+3.40%

سعر Kamala Horris (KAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.00009148. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KAMA بين أدنى سعر $ 0.00009011 وأعلى سعر $ 0.00010346، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKAMA على الإطلاق هو $ 0.03919388، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005921.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KAMA +1.51% على مدار الساعة الماضية، -6.41% على مدار 24 ساعة، و +3.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kamala Horris (KAMA)

القيمة السوقية الحالية لـ Kamala Horris هي $ 90.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KAMA يبلغ 995.56M، مع إجمالي عرض 995559218.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 90.57K.

سجل سعر Kamala Horris (KAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kamala Horris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kamala Horris مقابل USD هو $ -0.0000167480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kamala Horris مقابل USD هو $ -0.0000217270 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kamala Horris مقابل USD هو $ -0.00003577498515955727 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.41%
30 يوم$ -0.0000167480-18.30%
60 يوم$ -0.0000217270-23.75%
90 يوم$ -0.00003577498515955727-28.11%

ما هو Kamala Horris ( KAMA )

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

المصدر Kamala Horris (KAMA)

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kamala Horris (KAMA)

كم يساوي Kamala Horris (KAMA) اليوم؟
سعر KAMA المباشر في USD هو USD 0.00009148، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KAMA إلى USD الحالي؟
سعر KAMA إلى USD الحالي هو $ 0.00009148. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kamala Horris ؟
القيمة السوقية لعملة KAMA هي $ 90.57K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KAMA؟
العرض المتداول لتوكن KAMA هو 995.56M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KAMA؟
حقق KAMA سعرًا قياسيًا قدره 0.03919388 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KAMA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00005921 KAMA.
ما هو حجم تداول KAMA؟
حجم تداول KAMA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KAMA هذا العام؟
قد يرتفع KAMA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KAMA لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Kamala Horris (KAMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

