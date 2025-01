ما هو KalyChain ( KLC )

A CRYPTO CURRENCY FOR THE REAL MARKET Kalycoin was created to enable fast and secure cross-border money transfers. KLC is the token that powers the Kalypay payment platform's rewards programme. It will also be used as a means of payment at partner merchants.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!