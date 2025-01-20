سعر KalyChain (KLC)
سعر KalyChain (KLC) المباشر لليوم هو USD 0.00109088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KalyChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K
- تغيير سعر KalyChain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KalyChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KalyChain مقابل USD هو $ -0.0002903332 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KalyChain مقابل USD هو $ -0.0004944950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KalyChain مقابل USD هو $ +0.0001525803181634636 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002903332
|-26.61%
|60 يوم
|$ -0.0004944950
|-45.32%
|90 يوم
|$ +0.0001525803181634636
|+16.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KalyChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A CRYPTO CURRENCY FOR THE REAL MARKET Kalycoin was created to enable fast and secure cross-border money transfers. KLC is the token that powers the Kalypay payment platform's rewards programme. It will also be used as a means of payment at partner merchants.
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