سعر Kalshi PreStocks اليوم

السعر المباشر لمشروع Kalshi PreStocks (KALSHI) اليوم هو $ 732.87، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KALSHI الحالي إلى USD هو $ 732.87 لكل KALSHI.

يحتل Kalshi PreStocks حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 961,519، مع عرض متداول قدره 1.31K KALSHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KALSHI بين $ 732.78 (أدنى) و$ 812.68 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 828.76، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 350.97.

على المدى القصير، تحرك KALSHI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 122.39.

معلومات سوق Kalshi PreStocks (KALSHI)

القيمة السوقية $ 961.52K$ 961.52K $ 961.52K الحجم (24 ساعة) $ 122.39$ 122.39 $ 122.39 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 961.52K$ 961.52K $ 961.52K إمداد دورة التداول 1.31K 1.31K 1.31K إجمالي العرض 1,311.997405906 1,311.997405906 1,311.997405906

القيمة السوقية الحالية لـ Kalshi PreStocks هي $ 961.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 122.39. العرض المتداول لـ KALSHI يبلغ 1.31K، مع إجمالي عرض 1311.997405906. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 961.52K.