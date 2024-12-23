سعر Kalao (KLO)
سعر Kalao (KLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.42K. يتم تحديث سعر KLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kalao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.65K
- تغيير سعر Kalao خلال اليوم هو +4.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 145.68M
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خلال اليوم، كان سعر Kalao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kalao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kalao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kalao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.98%
|30 يوم
|$ 0
|-20.64%
|60 يوم
|$ 0
|+64.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kalao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
+4.98%
-19.19%
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