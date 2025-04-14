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سعر KAKA NFT World (KAKA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.34K . يتم تحديث سعر KAKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KAKA NFT World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KAKA NFT World خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.01M

أداء سعر KAKA NFT World (KAKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KAKA NFT World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KAKA NFT World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KAKA NFT World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KAKA NFT World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +13.24% 60 يوم $ 0 -45.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KAKA NFT World (KAKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KAKA NFT World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.98$ 4.98 $ 4.98 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق KAKA NFT World (KAKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: